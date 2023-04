Rischio caduta antenna Iliad a Riccione: tecnici chiamati a intervenire per la messa in sicurezza

Cronaca

Riccione

| 09:11 - 16 Aprile 2023

I tecnici dovranno tornare lunedì per fare una verifica della conformità sismica.

Ieri si sono verificate tensioni in viale Belluno a Riccione a causa dell'antenna Iliad installata il 28 marzo, che ha causato proteste tra i residenti. Poco dopo mezzogiorno, i residenti hanno notato che le paraboliche in cima al palo di 27 metri si stavano muovendo a causa del forte vento e sembravano staccarsi. Preoccupati per la loro sicurezza, i residenti hanno chiamato la polizia locale e i vigili del fuoco per intervenire. Dopo un po' di tempo, i pompieri sono arrivati e hanno messo in sicurezza l'antenna parabolica pericolante, ma per rimuovere le altre due, i tecnici di Iliad dovranno tornare lunedì per fare una verifica della conformità sismica richiesta dal comitato.