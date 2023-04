Auto si scontrano e una si ribalta in rotonda: bilancio di un ferito lieve

Cronaca

Rimini

| 08:45 - 16 Aprile 2023

Il luogo dell'incidente.

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale in città, precisamente in via Enrico Coletti, nella rotonda con via Destra del Porto. Il bilancio dell'incidente è stato di un ferito lieve. Intorno all'una e mezza, due auto si sono scontrate e una di esse si è ribaltata. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono giunti sul posto poco dopo l'incidente. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi di legge. Fortunatamente, il ferito è stato solo lieve e non ci sono state conseguenze più gravi. L'incidente è stato segnalato da uno dei nostri lettori.