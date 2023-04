Mamma infrange regole tribunale: a processo per impedire padre di vedere figlia

Cronaca

Rimini

| 08:19 - 16 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Una riminese è finita a processo per aver impedito all'ex compagno di vedere e trascorrere del tempo con la loro figlia, violando le disposizioni del tribunale. La donna ha chiesto di essere messa alla prova per evitare il processo, ma la proposta è stata integrata dalla Procura e dalle parti civili. L'udienza è stata aggiornata a giugno. L'uomo si è costituito parte civile e ha chiesto ripetutamente di poter vedere la figlia, ma la madre ha fatto di tutto per impedirglielo. La denuncia alla polizia di Stato ha portato al rinvio a giudizio della donna.