Viserba, nuova Ztl sul lungomare: riduzione dei divieti a una settimana dall'attivazione

08:04 - 16 Aprile 2023

Il Comune di Rimini ha deciso di ridurre i divieti della nuova Ztl sul lungomare, attivata solo una settimana fa. Nei tratti di Torre Pedrera e Viserbella, la circolazione delle auto sarà permessa tutti i giorni, ad eccezione del sabato, della domenica e dei festivi, quando solo i titolari del permesso potranno circolare. Questa decisione è stata presa per consentire i lavori di riasfaltatura e per consentire a più persone di ottenere il permesso. A Viserba e Rivabella, invece, il divieto di circolazione rimane in vigore 7 giorni su 7. Il Comune non farà multe per le infrazioni alla Ztl per qualche settimana. Nella prima settimana di attivazione del divieto, circa uno su cinque dei veicoli transitati sul lungomare non era autorizzato.