Calcio Promozione, il Gabicce Gradara passa a Fermignano 1-2. Doppietta di Ulloa

Sport

Gabicce Mare

| 19:52 - 15 Aprile 2023

Quarta vittoria di fila per il Gabicce Gradara che espugna il campo di Fermignano per 2-0 con doppietta di Ulloa. La prima rete al tramonto della prima frazione di gioco: angolo dalla sinistra di Mani e sul secondo palo piattone dell'esterno della squadra di Vergoni. Il raddoppio ad inizio ripresa: recupero palla sulla trequarti, efficace fraseggio Bartolini-Giunchetti-Mani e assist per Ulloa che in area non perdona. Lo stesso Ulloa ha avuto un'altra occasione sullo 0-2 per chiudere i conti. La rete dei padroni di casa nei minuti finali in mischia ad opera di Cusimano e vano è stato il tentativo di respinta sulla linea di porta di Lepri. Sul versante della Fermignanese, che pur nella sconfitta ha dimostrato il suo valore, una buona mole di gioco ma nessuna vera occasione da rete.



Successo meritato della squadra ospite che pur priva di due pedine importanti come Domini e Pierri ha sfoderato una prova di grande personalità. Il Gabicce Gradara è al terzo posto in compagnia dei Portuali e mantiene il -8 dall'Urbania, seconda in classifica (saltarebbero i playoff dal -10 in poi) e la sesta – Vigor Castelfidardo – è a -4. Ora il campionato osserva un turno di riposo per il Torneo delle Regioni.

IL DIRETTORE SPORTIVO A fine partita il ds Filippo Cipriani applaude la sua squadra: “E' stata una vittoria meritata arrivata al termine di una prova di grande personalità in ogni fase della partita – spiega - L'atteggiamento è stato quello giusto, ci siamo difesi con ordine, abbiamo creato pericoli, siamo stati cinici in zona gol, a centrocampo abbiamo fatto gioco. Abbiamo interpretato bene i tempi della partita, si siamo affidati al palleggio quando era il momento, siamo ripartiti con i tempi giusti in fase d'attacco mostrando una certa maturità di squadra. La partita è stata sempre in controllo. E' stata una delle migliori prestazioni stagionali al cospetto di un forte avversario quale la Fermignanese. Ulloa è stato bravo a farsi trovare all'appuntamento con la stoccata, ma bravi alla stessa maniera i compagni di squadra. Tutti meritano l'applauso. Abbiamo preso un margine sulla sesta, però non possiamo mollare di un centimetro perché se l'Urbania, che ospitiamo al Magi all'ultima giornata, allunga, gli spareggi saltano”.



Il tabellino



Fermignanese - Gabicce Gradara 1-2





FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Labate, Lucciarini (12' st. Izzo), Fraternali, Patarchi (12' st. Loberti), Volpini, Cusimano, Gori (37' st. Agostini), Bozzi (17' st. De Santis), Garota (12' st. Di Simoni). A disp. Fini, Cleri, Manfredi, ..Masullo. All. Teodori.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Gabrielli, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti, Morini (32' st. Montebelli), Bartolini, Mani, Ulloa (32' st. Capi). A disp. Mussoni, Magi Alberto, Betti, Moutatahhir, Magi Andrea, Donati. All. Vergoni.



ARBITRO: Ercoli di Fermo



RETI: 42' pt Ulloa, 6' st. Ulloa, 43' st. Cusimano.



NOTE: Ammoniti: Patarchi, Cusimano (F) Mani (G).