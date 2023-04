Rimini Calcio, altra batosta: l'Ancona vince 3-0

Sport

Rimini

| 19:31 - 15 Aprile 2023

Zaccagno ha avuto il merito di ritardare il 2-0 con una parata decisiva su Spagnoli.



Una rovesciata sbilenca a lato e un colpo di testa parato da Perucchini nel primo tempo, a firma Santini: la produzione offensiva del Rimini nella trasferta del Del Conero è tutta qui. Donadel esordisce sulla panchina dell'Ancona con una vittoria per 3-0, ma se fosse finita 5-0 non ci sarebbe stato nulla da obiettare, considerate la traversa colpita da Di Massimo con una spettacolare rovesciata e le occasioni sprecate da Spagnoli, Simonetti e Mezzoni. Il Rimini è matematicamente ai playoff con un punto al Neri con il Montevarchi già retrocesso, avendo due lunghezze di vantaggio sulla Recanatese e una differenza reti di +2 contro -8; e può ancora arrivare ottavo, non avendo vinto né il Siena, né la Lucchese (le due toscane sono a +2). Ma la prestazione di oggi è stata sconcertante: una difesa inerme che lasciava voragini, un centrocampo incapace di fare filtro, una fase offensiva fatta di tocchetti o di spioventi lanciati sul secondo palo, sperando in una sponda. È stato uno dei peggiori Rimini della stagione: è sembrata una squadra in vacanza,. L'involuzione dei singoli è stata evidente in questa seconda parte di campionato. E oggi non ci sono sufficienti: da bomber Santini a Laverone, terzino dalla posizione inspiegabilmente sempre alta e costantemente fuori posizione, da Allievi a Regini, la lista delle delusioni odierne è lunga, lunghissima. I playoff certo saranno un'altra storia. E magari senza pressioni si potrà rivedere il vero Rimini. Purchè con il Montevarchi non si faccia un altro harakiri.



IL MIGLIORE: DI MASSIMO 7. La rovesciata che colpisce la traversa è la perla della partita. Verticalizza con frequenza, il resto lo fanno le voragini della difesa biancorossa.



Ancona Rimini 3-0

RETI: 14' Di Massimo, 69' Spagnoli, 84' Martina



ANCONA (3-4-2-1):

Perucchini 6 - Fantoni 6.5, Camigliano 6, Brogni 6.5 - Mezzoni 6.5 (85' Barnabà), Paolucci 6, Prezioso 6.5 (64' Basso 6), Martina 6.5 - Simonetti 6.5 (76' Lombardi s.v.), Di Massimo 7 (64' Moretti) - Spagnoli 6.5 (76' Melchiorri s.v.).

IN PANCHINA: Piergiacomi, Vitali, Ruani, Petrella, Pecci, Mattioli

ALLENATORE: Donadel 6.5

AMMONITI: Prezioso, Perucchini, Martina



RIMINI (4-3-3):

Zaccagno 5.5 - Laverone 4, Pietrangeli 4.5, Regini 4.5, Haveri 5 (31' Allievi 4.5) - Delcarro 5.5 (65' Gabbianelli 5), Sandri 5 (79' Tanasa s.v.), Tonelli 5 (65' Rossetti Matteo 5) - Biondi 4.5, Santini 4, Piscitella 4 (79' Mattia Rossetti s.v.).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini; Tofanari; Pasa; Vano, Rosso, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro 4.

AMMONITI: Matteo Rossetti.



ARBITRO: Gandino di Alessandria.

NOTE: tiri in porta 5-1, tiri totali 10-2. Angoli 2-2. Recupero 1' pt, 4' st.