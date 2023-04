Elezioni Gemmano: centrodestra candida il Vice Brigadiere dei Carabinieri Michele Iorio

Attualità

Gemmano

| 18:25 - 15 Aprile 2023

Il candidato sindaco Iorio e la sua squadra.



Depositata a Gemmano la lista elettorale appoggiata da tutti i partiti del centrodestra della provincia di Rimini. La lista civica si chiama "SiAmo Gemmano". Il candidato sindaco è Michele Iorio, 55 anni di professione Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio a Rimini cittadino di Gemmano, residente nella frazione di Marazzano.



LE DICHIARAZIONI DI IORIO Con l’aiuto di tutti i partiti che si rispecchiano nei valori del centrodestra e unitamente alla mia squadra di lavoro composta da cittadini gemmanesi, siamo pronti a portare un cambiamento di rotta a Gemmano. Svilupperemo e incrementeremo il turismo, favoriremo la riapertura delle attività commerciali, aiutando e supportando gli imprenditori gemmanesi che, coraggiosamente hanno deciso di non chiudere bottega, avendo però lo sguardo sempre rivolto verso le necessità dei miei concittadini gemmanesi, soprattutto in campo sociale, aiutando le famiglie ad arrivare a fine mese grazie a progetti già pronti e realizzabili a costo zero per le casse comunali già entro la prima settimana di governo della città. Il mio amore per Gemmano è stato “a prima vista”: penso sia un bellissimo borgo affacciato sulla splendida terrazza che guarda sull’Adriatico. Così nel 2012 ho deciso di acquistare casa nella frazione di Marazzano, qui mi sono trasferito con tutta la mia famiglia. Vivo il paese con gioia e da 10 anni faccio parte di un gruppo di persone legate alla Chiesa di Pertignano. Siamo volontari che cercano di mantenere viva la Chiesa attraverso progetti condivisi. Abbiamo risistemato un luogo di ritrovo e fino all’arrivo della pandemia, l'ultima domenica di maggio organizzavamo una festa parrocchiale. Serve una svolta, io ci metto la faccia.



I candidati



ARVONIO Barbato 13.08.1993 Avellino Professione: Ministero della Giustizia AVANZOLINI Fabio 02.05.1970 RIMINI Professione: Technical writer

BEDINA Andrea 13.01.1987 PISA Professione: Imprenditore

COLOMBO Adriano 20.05.1946 PESARO Professione: Pensionato

DINI Paolo 11.07.1964 OLTEN ( Svizzera ) Professione: Vetraio

GREGORI Marinella 09.02.1960 CATTOLICA Professione: Personale scolastico ATA LEARDINI Cristian 13.11.1975 RIMINI Professione: Geometra specializzato in topografia e catasto

RAFFAELLI Carlo 15.09.1946 RICCIONE Professione: Imprenditore

RENZI Milena 27.01.1975 PESARO Professione: Scrittrice e giornalista

RINALDI Raffaella 21.01.1975 RIMINI Professione: Insegnante scuola primaria