Fiamme al centro residenziale Leon Battista Alberti, lievi ustioni per una donna

| 15:01 - 15 Aprile 2023

Un principio di incendio è scoppiato questo pomeriggio (sabato 15 aprile), intorno alle 14.20, in via Flaminia a Rimini, nella camera da letto di un appartamento del centro residenziale Leon Battista Alberti. È stato verosimilmente un corto circuito a innescare le fiamme che la donna, residente nell'appartamento, ha spento prontamente utilizzando un secchio d'acqua, riportando lievi ustioni. È stata soccorsa dal personale del 118 e sottoposta ad accertamenti anche per il fumo inalato, fumo che ha allertato i residenti nella palazzina, scesi repentinamente nella piazzetta antistante. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la stanza ed effettuato le ricognizioni di rito, completando le operazioni in un paio di ore.