Futsal RSM, la corsa ai play-off si decide nel doppio turno della prossima settimana

| 13:55 - 15 Aprile 2023

Due gare in quattro giorni, nel corso della prossima settimana, nel corso della quale le ultime riserve sul lotto di squadre che prenderanno parte alla post-season saranno sciolte. Probabilmente in toto, considerando che – dopo il doppio impegno – resterà da giocare solamente l’ultima giornata di stagione regolare. L’obbiettivo è quello di rientrare nelle prime dodici, mentre per le ultime tre della graduatoria la stagione potrà dirsi ultimata.







In tal senso Tre Penne, Cailungo e Faetano sono chiamate alla risalita con diversi gradi di difficoltà. Quasi disperati i tentativi che attendono le squadre di Bollini e Corbelli, rispettivamente a 4 e 5 punti di distanza dal San Giovanni. Potrebbero non bastare tre vittorie che nel caso del Faetano dovrebbero arrivare con Juvenes-Dogana, Tre Fiori e Libertas. Per quanto riguarda il Cailungo, dopo la sfida alla Virtus di lunedì sera, ci sarà lo scontro diretto col Murata prima di chiudere col Tre Fiori. Infine, il Tre Penne non può sbagliare il confronto col Pennarossa, sognando l’aggancio al dodicesimo posto prima di affrontare Juvenes-Dogana e Folgore.





Non si possono fare i conti senza l’oste, nella fattispecie il San Giovanni di Gualtieri. Il calendario dei Rossoneri è tutt’altro che in discesa, partendo dal Tre Fiori e passando poi per Libertas e Virtus. La sfida alla squadra di Bugli, cui manca solo l’aritmetica certezza del terzo posto, si disputerà lunedì sera a Dogana (ore 21.45). Uno squalificato per parte: si tratta di Mariotti e Volpinari. Sullo stesso campo si sarà già concluso, a quel punto, il confronto tra Faetano e Juvenes-Dogana che, come si diceva, rappresenta per i Gialloblù di Corbelli l’ultimo appello – programmato per le ore 20:15.





Al medesimo orario è calendarizzato anche l’impegno del Tre Penne col Pennarossa (Fiorentino, 20:15). I Biancazzurri non sono riusciti a rosicchiare nemmeno un punto al San Giovanni nelle ultime cinque partite, nel corso delle quali entrambe hanno prodotto appena un punto. La distanza di tre lunghezze in classifica, per quanto minima, può cambiare il corso di una stagione: al momento le squadre di Galli e Gualtieri, infatti, occupano le posizioni appena sopra ed appena sotto la quota play-off. Il Pennarossa non vince da tre turni, ma ha perso solo col Cosmos – fermo ai box in questa giornata.





Sul sintetico di Fiorentino chiuderanno La Fiorita e Libertas, entrambe già certe della qualificazione alla post-season. I vicecampioni di San Marino devono difendere il quarto posto dalle mire di Virtus e Domagnano, per evitare il Turno Preliminare ed avviare la propria campagna play-off direttamente all’altezza dei quarti di finale. Viatico inevitabile per la Libertas, che quantomeno vuole provare a migliorare il proprio posizionamento in graduatoria, distante 4 punti dal Cosmos e con un finale di stagione alla portata dei Granata di Penserini, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite.





Ad Acquaviva il Cailungo si gioca le residue speranze di rientrare in corsa per il dodicesimo posto (ore 20:15), distante oggi quattro punti. I Rossoverdi hanno perso il derby con la Libertas dopo aver infilato due successi consecutivi. Tornare alla vittoria con la Virtus, cliente tutt’altro che comodo, potrebbe aprire nuovi ed insperati scenari. Una sconfitta potrebbe invece rendere vano lo scontro diretto col Murata.





I Bianconeri incroceranno il Domagnano nel secondo incontro programmato sul sintetico di Acquaviva. Manca poco alla squadra di Cellarosi per certificare l’accesso alla post-season, nonostante le ultime uscite abbiano evidenziato qualche problema difensivo – fisiologicamente emerso con squadre come Fiorentino o La Fiorita. I Lupi, invece, cercano maggior continuità di risultati dopo l’andamento ondivago delle ultime settimane che hanno registrato due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Utopico pensare al Domagnano quarto al termine della post-season, ma anche chiudere una posizione più su – vale a dire al quinto posto occupato oggi dalla Virtus – fornirebbe maggiori garanzie nella composizione della fase ad eliminazione diretta. In tal senso, il Domagnano potrà contare su una partita in più visto che i Neroverdi osserveranno il turno di riposo in occasione della penultima giornata di campionato.





Il match clou della ventottesima è però certamente Fiorentino-Folgore. Finale anticipata per molti, non metterà in palio il primato in stagione regolare come tutti si attendevano. Questo perché le multiple indisponibilità di molti giocatori della rosa di Spada hanno fatto incappare i campioni in carica in un -5 dal Fiorentino, a margine del pareggio con La Fiorita e della sconfitta col Tre Fiori. In ogni caso, è difficile pensare che i Rossoblù vengano scalzati dal vertice di qui alla fine ed anzi, alla super sfida ci arrivano decisamente meglio gli uomini di Michelotti. La gara si disputerà martedì al Multieventi (ore 21:30), come quella del prossimo 2 maggio che – con le stesse squadre coinvolte – assegnerà il primo trofeo dell’anno: la Titano Futsal Cup.