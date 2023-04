Semaforo guasto tra la statale Emilia e via Montevecchi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 15 Aprile 2023

L'incrocio tra le vie Emilia e Montevecchi.





A causa di un guasto consistente all’impianto semaforico che regola il traffico all’incrocio tra la statale Emilia e via Montevecchi, il dispositivo resterà in modalità lampeggiante per alcuni giorni, nell’attesa della conclusione delle operazioni di ripristino.

In mancanza del semaforo funzionante, quindi, la viabilità è regolata attraverso i normali criteri di circolazione che prevedono l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla via Emilia. In ogni caso, dal Comando della Polizia locale di Vallata comunicano che è già in corso un’attività di monitoraggio della viabilità attraverso un presidio dinamico che si prolungherà fino alla risoluzione del guasto. In caso di necessità e nelle ore più trafficate, gli agenti valuteranno anche la possibilità di dirigere la circolazione manualmente.