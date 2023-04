Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:52 - 15 Aprile 2023

Foto Alfio Sgroi.





Questa sera prendono il via i playout con la trasferta di Sasso Marconi alle ore 19:30. Si replicherà poi Giovedì 20 alla palestra dell'istituto Marie Curie di Savignano alle ore 21,10 per gara 2 ed eventuale gara 3 si giocherà Sabato 22 alle ore 18:30 sempre a Sasso Marconi. I ragazzi di coach Bezzi dopo due settimane di allenamenti cercheranno il colpaccio in terra Emiliana in una sfida inedita per entrambe le formazioni.