Giovani talenti della musica in concorso al Lettimi di Rimini

Rimini

| 13:14 - 15 Aprile 2023

Alcune concorrenti insieme ad Anna Maria Balli, socia del club di Rimini e referente regionale del concorso.





Il Soroptimist International d’Italia, allo scopo di valorizzare le eccellenze femminili in campo musicale e promuoverne le professionalità, nel rispetto delle finalità indicate dallo Statuto, bandisce, ogni biennio di presidenza, un Concorso nazionale intitolato ad Alda Rossi da Rios, prima Presidente dell’Unione Italiana, rivolto ai giovani talenti femminili della musica. Possono partecipare al Concorso musiciste italiane e straniere nate dopo il 30 ottobre 1998 e dotate di qualità artistiche e di capacità tecniche di rilevante spessore, iscritte negli anni accademici 2021/2022 e/o 2022/2023 al Triennio e/o al Biennio di secondo livello del Nuovo Ordinamento degli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale italiani.



La selezione regionale Emilia-Romagna della XIII edizione del Concorso si è svolta venerdì 14 aprile al Conservatorio di Musica “G. Lettimi” di Rimini e ha visto la partecipazione di sette concorrenti. Prima classificata Giada Moretti (violoncello) del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, seconda classificata Nicole Pedroni (arpa) dell’ISSM “A. Peri” di Reggio Emilia, terza classifica Alice Molari (clarinetto) del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.



Giada Moretti approda quindi alla fase nazionale del Concorso, che si terrà a Como, al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", dal 27 al 29 ottobre 2023. Alle venti finaliste nazionali verrà rilasciato un attestato di partecipazione e appuntata una spilla realizzata per il Progetto Nazionale "Rinasce la foresta che suona": ogni spilla testimonia l'avvenuta piantumazione di un abete rosso nella zona investita e devastata dalla tempesta Vaia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti Trentine. Alle candidate vincitrici saranno rilasciati i diplomi di I, II e III premio e assegnate borse di studio di 3.500 euro per la prima classificata, 2.500 euro per la seconda e 1.500 per la terza.