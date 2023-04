Fratelli d'Italia dal Prefetto: 'Bene videosorveglianza e lotta allo spaccio'

Attualità

Rimini

| 13:07 - 15 Aprile 2023

Una delegazione locale di Fratelli d'Italia è stata ricevuta ieri (venerdì 14 aprile) dal Prefetto di Rimini Rosa Maria padovano. Erano presenti Beatriz Colombo, Gioenzo Renzi, Ada Di Campi, Carlo Rufo Spina, Flavio Mauro e Nicola Missiani.

Il Prefetto ha elencato le iniziative che prontamente ha messo in atto dall'inizio del mandato solo tre mesi fa, dalla richiesta di potenziamento dell'organico all'incremento della videosorveglianza, alla lotta allo spaccio ed alla criminalità soprattutto nelle zone più critiche.

"L'esperienza e la tenacia del Prefetto, nonchè la disponibilità e la determinazione nel far sì che la Provincia di Rimini sia tutelata al meglio e con la massima attenzione, fanno ben sperare per il prossimo futuro con la stagione estiva alle porte. Quindi un ringraziamento dovuto per un clima di cooperazione e collaborazione duraturo", commenta Beatriz Colombo in una nota.