Torna Cattolica in fiore, attesi 90 vivaisti da tutta Italia

| 13:03 - 15 Aprile 2023

Cattolica in Fiore (edizione 2022).



Conto alla rovescia per la 51esima edizione di "Cattolica in fiore". Tornerà tra il 28 aprile ed il primo maggio il tradizionale appuntamento con l'evento floreale che segna la definitiva apertura della stagione estiva cattolichina. Più di quattromila metri quadrati di esposizione per più di 90 vivaisti, provenienti da tutta Italia, che coloreranno con i loro fiori il centro della città. Le postazioni dei florovivaisti si snoderanno tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino Piazza I° Maggio e via Curiel. Ed in concomitanza, in via Matteotti torneranno anche gli "Artigiani al Centro", con oltre 20 postazioni nelle quali verranno proposte le creazioni "hand made".



Con la nuova edizione dell'evento, viene confermato anche il concorso che premierà i migliori ed i più originali allestimenti degli standisti che si aggiudicheranno i riconoscimenti messi a disposizione da RivieraBanca. Proprio il Presidente dell'istituto di credito, Fausto Caldari, insieme ad autorità civili e militari locali, è atteso in città il prossimo venerdì mattina, 28 aprile, per l'apertura ufficiale dell'esposizione, prevista per le ore 10.



Verrà riproposto durante l'evento anche il concorso dedicato ai commercianti locali per premiare la "migliore "vetrina fiorita" ed il miglior "menù fiorito". Una sfida per l'abbellimento, per tutta la durata della manifestazione, della vetrina della propria attività con composizioni di fiori o allestimenti di vario genere a tema floreale. Nel caso di bar e ristoranti, nell'inserimento nel menù, per i giorni dell'evento, di una specialità creata ad hoc a tema floreale.



E poi tanto spazio al mondo dell'arte. La via Risorgimento ospiterà, ad esempio, le "Arti fiorite" dei pittori, ma non solo, che esporranno le loro opere. Il Palazzo del Turismo ospiterà l'esposizione delle fotografie in "still life" di Arturo Marchini. Nel foyer di Palazzo Mancini sarà allestita la mostra "8 città invisibili" a cura di Marco Caroli nel centenario dalla nascita di Italo Calvino. Nella giornata del 30 aprile in piazza Roosevelt si ritroveranno i pittori, sotto la regia del Centro Arti Figurative di Riccione, per "Giardini dipinti" mostra-concorso di pittura libera ed estemporanea



L'attesa per questa nuova edizione di Cattolica in fiore si è intensificata nell'ultimo mese, da quando l'amministrazione comunale ha svelato il nuovo manifesto e le relative grafiche. Queste ultime, va ricordato, sono state scelte tramite un concorso che ha coinvolto gli studenti del Liceo Volta-Fellini di Riccione e che ha visto trionfare la proposte della giovane Karol De Sio.