Crisi Eurovita, Federconsumatori: 'Anche a Rimini sostegno ai risparmiatori'

Attualità

Rimini

| 12:40 - 15 Aprile 2023

Foto di repertorio.





Federconsumatori si dice "pronta a intraprendere ogni iniziativa utile alla migliore tutela dei cittadini riminesi coinvolti" e serve comunque un'assemblea pubblica: come riporta la DIRE, si terrà sabato 6 maggio alle 10 alla sala Bronzetti in via Caduti di Marzabotto, per "fornire ed illustrare elementi utili per chiarire vari aspetti della vicenda e le possibili modalità di intervento". Il riferimento è alla crisi della società assicurativa Eurovita, in amministrazione straordinaria disposta dal ministero dell'Impresa e del Made in Italy il 29 marzo.



L'intervento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con la sospensione dei riscatti e con l'amministrazione straordinaria, ha evitato intanto "il default, salvaguardando così le garanzie patrimoniali degli assicurati e dando il tempo alla società di individuare una soluzione per cercare di rafforzare la propria situazione patrimoniale", aggiunge Federconsumatori.