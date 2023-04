Rimini, dirette Facebook e Youtube per sensibilizzare sulla parità di genere

Attualità

Rimini

| 12:29 - 15 Aprile 2023

Foto di repertorio.



Il progetto "Insieme alla scoperta del genere", presentato dalla Provincia di Rimini, sarà finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 32 mila euro.



La Giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria 2023/2024 del bando relativo alla presentazione di progetti rivolti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.



Il progetto, elaborato dall'Ufficio per le Politiche di genere e pari opportunità della Provincia di Rimini per una spesa complessiva di 50 mila euro (il contributo regionale copre quindi il 64% del costo totale, la parte restante è assicurata da risorse provinciali), si è collocato al tredicesimo posto su 105 progetti ammessi e ha quali partner i Comuni del territorio, enti di formazione, scuole superiori e le associazioni "Rompi il silenzio" e "Chiama Chiama".



"Insieme alla scoperta del genere" prevede la realizzazione di dirette Facebook e YouTube, principalmente rivolto a studenti, insegnanti e genitori, su problematiche quali molestie online e cyber stalking; un concorso/maratona digitale aperto a studenti e giovani finalizzato a realizzare prodotti digitali e strategie di sensibilizzazione sul tema della parità uomo-donna; momenti di formazione rivolti a studenti delle scuole superiori per sensibilizzare sui temi della cittadinanza di genere e della cultura di non discriminazione; laboratori di socializzazione linguistica, di alfabetizzazione informatica e di formazione in quegli ambiti lavorativi in cui c'è maggior richiesta nel territorio.