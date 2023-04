Allo Stadio del Nuoto ai campionati italiani assoluti Federica Pellegrini sostiene i suoi eredi

Attualità

Riccione

| 11:55 - 15 Aprile 2023

Federica Pellegrini con il presidente della polisportiva Michele Nitti.

Federica Pellegrini, la Divina del nuoto mondiale, torna a Riccione per sostenere gli atleti impegnati negli assoluti di nuoto (in vasca fino al 17 aprile prossimo).

Un amore che dura da tanti anni quello della Pellegrini con la Perla Verde, dai tempi d’oro della nuotatrice a oggi: infatti Federica frequenta Riccione anche per le vacanze o in occasione di feste nei locali notturni della città, nonostante abbia lasciato le competizioni nel 2021. Proprio a Riccione, il 30 novembre del 2021, in occasione degli assoluti invernali, Federica Pellegrini dava l’addio all’acqua con la vittoria nei 200 stile libero, proprio in questa vasca.

“E’ davvero un onore conoscere Federica Pellegrini, una grandissima sportiva amante della nostra città” ha dichiarato Michele Nitti, presidente di Polisportiva Riccione.