A Mondaino immersi nella natura con la ‘Camminata di Primavera’

Eventi

Mondaino

| 11:02 - 15 Aprile 2023

Camminata di Primavera a Mondaino.

L'Associazione Turistica Pro Loco di Mondaino comunica che la 21^ edizione della Camminata di Primavera si terrà regolarmente il 25 aprile grazie al nuovo gruppo di lavoro formato da tanti giovani che sta lavorando con rinnovato entusiasmo, per accogliere tanti visitatori.

La Camminata di Primavera è un'occasione per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura del territorio mondainese. L'itinerario prevede un percorso di media difficoltà. Si consiglia di indossare indumenti idonei ad una escursione.

È previsto un veloce spuntino a metà percorso, durante il quale ci si potrà rifocillare e respirare aria buona. La novità di questa edizione è fare esperienza del territorio attivando i "sensi".

Invitiamo i partecipanti a scattare fotografie alle fioriture primaverili incontrate durante la camminata e a condividerle sui soci con #millefioridimondaino.

Il materiale pervenuto sarà esposto a novembre 2023 in occasione dell'evento "Fossa, Tartufo & Venere" con una mostra fotografica dedicata, dal titolo "Mille-fiori di Mondaino. Scatti condivisi"

Alla camminata parteciperanno anche il fotografo professionista Mirco Lorenzi, curatore della mostra, la guida ambientale escursionistica Francesco Pratelli e il volontario Manutenzione Sentieri Montefiore Conca, Carlo Millo.

Il tragitto di questa edizione vede il passaggio in località Montespino, dove è prevista una breve sosta davanti all'azienda agricola L'Oro del Daino, produttrice dal 2006 di miele biologico.

Ripartiremo poi verso la meta (Piazza maggiore), per godere di un meritato ristoro con menu a sorpresa, preparato dalla Pro loco.

A tutti i partecipanti verrà donata una piantina primaverile offerta dall'azienda Anthea srl di Rimini

Coinvolgeremo ancora attivamente i sensi alle ore 15.00, presso la Sala degli Archi, dove si terrà, per chi vorrà restare con noi l'incontro "Mille-fiori di Primavera. Osserva, annusa, assaggia", a cura di Carlo Millo, volontario Manutenzione Sentieri Montefiore Conca e Cristina Vanni, esperta in Analisi Sensoriale del Miele. Due chiacchiere sul legame tra l'ape e l'ambiente, la flora spontanea del territorio della Valconca e assaggi di mieli italiani premiati al Concorso "Tre gocce d'oro" Grandi Mieli d'Italia 2022.



Programma e percorso



Ore 8:30 Ritrovo e iscrizione in Piazza Maggiore

Ore 9:00 Partenza da Piazza Maggiore

Ore 13:00 Arrivo e pranzo in Piazza maggiore