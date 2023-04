Riccione, Paolini, FdI: ‘Consiglieri comunali pagati per fare matrimoni’. Comune: ‘Fake news’

Attualità

Riccione

| 10:14 - 15 Aprile 2023

Nozze a Riccione.

"Nessun consigliere comunale è mai stato pagato da questa amministrazione per celebrare matrimoni". L'assessore al Bilancio del Comune di Riccione Alessandro Nicolardi definisce "una fake news, l'ennesima", quanto affermato oggi dal coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Stefano Paolini secondo il quale la giunta della Perla Verde "ha scambiato il ruolo istituzionale per un lavoro retribuito". I consiglieri comunali, sostiene Paolini portando a conferma una delibera del 17 marzo, vengono "pagati per spostarsi da casa propria e celebrare matrimoni": le "nuove regole" fissate dalla giunta prevedono che "i riccionesi devono pagare loro la benzina, 130 euro per l'incomodo". Magari per sposare amici o parenti. E "tutto ciò lascia davvero l'amaro in bocca". Allora, aggiunge sarcastico Paolini, i consiglieri del Partito democratico "si facciano pagare anche per autenticare le firme e per le mansioni loro competenti". Si tratta, conclude di un "saccheggio dei soldi pubblici".



Non si scompone più di tanto per le accuse l'assessore Nicolardi, che tosto replica dritto per dritto: "Posso comprendere l'affanno di chi è stato ritenuto dai riccionesi non più adeguato a governare la città, però ora con le falsità si sta superando la misura". Una sola consigliera che abita fuori dal Comune, precisa, ha ricevuto "il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per celebrare 13 matrimoni e non un pagamento per il servizio svolto". Più nel dettaglio ha celebrato 13 matrimoni da settembre a dicembre dovendo percorrere ogni volta 30 chilometri in auto per raggiungere la sede municipale e fare rientro a casa. "L'amministrazione comunale le ha semplicemente riconosciuto un rimborso chilometrico secondo il tariffario del ministero dell'Ambiente". È "vergognoso- conclude- volere lasciare intendere ai riccionesi che chi si è prestato a garantire un servizio venga ora accusato di 'lucrare per sposare parenti e amici. E trovo veramente triste questo modo diffamatorio di fare opposizione".