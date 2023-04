Lavoro nero in hotel: 35 lavoratori sfruttati illegalmente a Bellaria Igea Marina

Cronaca

| 08:45 - 15 Aprile 2023

La Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro e l'Inps, ha scoperto una società romana che somministrava illegalmente personale in un hotel a Bellaria Igea Marina. Durante l'ispezione, otto lavoratori sono stati identificati come "in nero" e sono stati riscontrati gravi irregolarità. La società capitolina ha anche somministrato illegalmente personale presso un'altra struttura ricettiva nella stessa zona. Complessivamente, 35 lavoratori sono stati utilizzati illegalmente e le sanzioni per i trasgressori possono arrivare a 150.000 euro. L'Inps ha recuperato contributi per un totale di 75.000 euro. La Guardia di Finanza sta attualmente indagando sulle questioni fiscali della società bellariese e quella capitolina è stata segnalata al Reparto del Corpo competente. La somministrazione abusiva di lavoratori è un problema nella provincia di Rimini e la Guardia di Finanza è impegnata nella difesa del lavoro regolare e dell'economia sana.