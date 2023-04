Arrestato "Nonno Cocaina": il passato criminale torna a bussare alla porta del 76enne

Cronaca

Rimini

| 08:29 - 15 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Un 76enne con un passato criminale noto come "nonno cocaina" è stato arrestato per spaccio di droga nel suo alloggio popolare a poche centinaia di metri dal Tribunale, nonostante fosse sotto arresti domiciliari con divieto di contatti esterni. La Polizia Locale ha raccolto prove inconfutabili dell'attività di spaccio dopo diversi giorni di appostamenti, durante i quali 15 acquirenti di cocaina sono stati fermati. Anche se non hanno trovato droga all'interno della casa, la polizia ha sequestrato mille euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il pubblico ministero ha chiesto un aggravamento della misura restrittiva e l'uomo è stato rinchiuso ai Casetti.