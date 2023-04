Rimini: rapina in piazza Cavour a Rimini, arrestato presunto leader del gruppo aggressore

Cronaca

08:06 - 15 Aprile 2023

Un giovane sudamericano senza fissa dimora in Italia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rimini per una rapina commessa il 26 marzo nella zona della “cantinette” nel centro storico riminese. Il giovane è stato identificato come uno dei membri del gruppo che ha aggredito due uomini in piazza Cavour e rubato i loro telefoni cellulari. (Vedi notizia). Sulla base delle prove raccolte, il giudice ha deciso di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a causa della gravità delle accuse. Le indagini continuano per identificare gli altri corresponsabili della rapina.