Collisione tra auto e camion sull'A14 nei pressi di Cattolica: nessun ferito grave

Cronaca

Cattolica

| 18:38 - 14 Aprile 2023

Il luogo dell'incidente.

Questo venerdì 14 aprile, intorno alle ore 16:15, un incidente si è verificato sull'autostrada A14, in direzione nord, proprio all'altezza di Gradara, poco prima dell'uscita del casello di Cattolica. L'incidente è stato causato da una collisione tra un'auto e un camion, che si trovava fermo nella corsia d'emergenza. Il mezzo pesante trasportava un carico di bottiglie d'acqua. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma l'incidente ha causato diversi disagi al traffico. La polizia autostradale è immediatamente intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente.