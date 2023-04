Minacciato con un coltello e picchiato per due sigarette: arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 17:33 - 14 Aprile 2023

È stato arrestato, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata, per aver picchiato un uomo e averlo minacciato con un coltello, andandosene poi via a mani vuote, sottraendo alla vittima solo due sigarette. Un 38enne ucraino è stato arrestato ieri sera (giovedì 13 aprile), dalla squadra Volante della Polizia, dopo aver rapinato un 50enne, che vive in un camper parcheggiato nel piazzale antistante il supermercato Conad City in via Pintor a Rimini.



Domani (sabato 15 aprile) è attesa l'udienza di convalida dell'arresto. Il 38enne, difeso dall'avvocato Emanuele Polverini, è stato rintracciato dalla Polizia nei pressi del parcheggio, a seguito di descrizione della vittima, che lo ha poi riconosciuto in Questura: con sè aveva un coltello, che è stato posto sotto sequestro.



Secondo quanto ricostruito, il 38enne ha bussato alla porta del camper, minacciando il 50enne di bruciargli il mezzo, se non gli avesse dato del denaro. La vittima della rapina ha chiamato il 112 ed è stato trovato dalla pattuglia, intervenuta sul posto, con ecchimosi sullo zigomo: probabilmente il rapinatore lo ha colpito al viso con forza.