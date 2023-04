Condivisione e altruismo tra i cittadini dell'Adriatico: in partenza per il Cammino anche una delegazione riminese

Attualità

| 17:16 - 14 Aprile 2023

È in partenza la delegazione riminese che porterà la fiaccola del Cammino dell'Adriatico a Santa Maria di Leuca, punto di partenza di un percorso di condivisione e altruismo, basato sul contatto con la natura, sulla valorizzazione delle nostre tipicità, e sulla fiducia sul prossimo.



Il Cammino partirà il 18 aprile da Santa Maria di Leuca (Lecce) e terminerà a Muggia (Trieste), unendo simbolicamente tutte le persone che vivono il Mare Adriatico. Poche semplici regole. I partecipanti, tedofori, accompagneranno nel percorso il loro simbolo, la “Fiaccola Cozza”, muovendosi preferibilmente con mezzi non motorizzati (piedi, bici, nuoto, vela…), per poter godere il più possibile del rapporto con la natura e con il prossimo. Ogni partecipante consegnerà la fiaccola nelle mani della persona che riterrà responsabile di farla avanzare. Potrà fermarsi, stazionare nell’interno, tornare liberamente sulla costa, senza dimenticare la meta finale.



“Per percorrere il tragitto - spiega Tommaso Frassineti, uno degli ideatori del progetto #CamminoAdriatico - abbiamo scelto una fiaccola, un simbolo che nelle competizioni sportive unisce e coinvolge tante persone. Ma abbiamo sostituito la fiamma con una cozza. La cozza rappresenta la tipicità dell’Adriatico, è per tutte le tasche, ha una forma accogliente e simpatica. Questa scelta è una occasione di riscatto per quello che fino ad oggi è stato considerato secondario, o che è stato inteso in senso dispregiativo e sottovalutato”.



Un progetto nato in Romagna da un imprenditore romagnolo amante, tra le altre cose, di sport acquatici e del buon vivere del nostro territorio.

Una iniziativa senza scopo di lucro, e che vuole anche valorizzare un mollusco da molti considerato meno nobile di altri, la cozza, ma così importante nel nostro habitat e per la nostra gastronomia.