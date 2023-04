Pennabilli, un concorso fotografico per esaltare l'Energia Naturale della Valmarecchia

Eventi

16:54 - 14 Aprile 2023

Un concorso fotografico per esaltare la bellezza e l'energia di un territorio. La Pro Loco di Pennabilli presenta "Clorofilla - fotosintesi di un territorio". La fotosintesi è il processo mediante il quale la luce del sole viene captata dalla clorofilla e trasformata in energia. Energia che dà forma alla natura, in un complesso equilibrio tra luce, acqua, aria e terra. Nel concorso i fotografi sono invitati a cercare nel territorio della Valmarecchia i valori e le potenzialità; ad esprimere con le immagini l’equilibrio naturale e quello che l’uomo instaura con la natuira.



"Il tema di questa edizione - spiegano dall'organizzazione dell'evento - è '𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶'. In ricordo di Chiara, che esaltava le diversità e condannava le incoerenze".



Le immagini verrano selezionate per una 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮, che si terrà al Caffè della Nina, a Pennabilli, il 𝟮𝟬 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯, in occasione della Notte Europea dei Musei e di PerBacco – degustazione di vini e prodotti locali.



La giuria valuterà l’immagine più evocativa, che riceverà un 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 di 300 euro consegnati al vincitore il 20 maggio 2023, alle ore 16:00.



Per partecipare i fotografi dovranno consegnare, anche a mezzo posta, un massimo di 3 stampe, su carta fotografica, con lato maggiore compreso tra i 20 e i 40 cm, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝟭𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, presso l’Ufficio Turistico della Pro Loco, Piazza Garibaldi 1, Pennabilli, e dopo aver compilato il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/PEiU1npVcgG8Y2EQ6



Per informazioni: 0541928659 / info@pennabilliturismo.it