Torre Pedrera, commercianti si uniscono in associazione: 'Da singoli non si ottiene nulla'

Attualità Rimini | 16:51 - 14 Aprile 2023 Torre Pedrera.



Si è costituita a Torre Pedrera un'associazione di commercianti. ViviTorre unisce diverse attività commerciali, da botteghe di quartiere a ristoranti, da bar a negozi di abbigliamento, al fine di interagire in maniera più proficua con l'amministrazione comunale. "Da singoli si ottiene poco o niente - spiega la neo presidente Silvia Casadei - mentre l'associazione lavorerà insieme non solo per affrontare criticità e problemi, o rilanciare il commercio, ma anche creare eventi".



Il primo obiettivo dell’associazione è la collaborazione con le altre realtà locali, in primis il Comitato Turistico.





