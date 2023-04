Basket D, Tigers sul parquet della capolista Audace

Sport

Rimini

| 16:10 - 14 Aprile 2023

Il play Mazzotti è squalificato.



Audace Bombers Bologna capolista con 18 punti, Fast Coffee Villanova Tigers seconda in classifica con 16 punti.

Bastano questi due dati statistici per inquadrare il match di sabato al Palacus di Bologna, palla a due ore 20.30 (arbitri Stachezzini di Correggio e Bigotto di Molinella).

Si affrontano le battistrada del campionato, in un finale di stagione che si preannuncia infuocato: cinque squadre in 4 punti a giocarsi le quattro piazze che danno diritto ai playoff che mettono in palio la serie C.

All’andata, i Tigers dopo un primo tempo di altissimo livello, sprecarono la bellezza di 20 punti di vantaggio, e l’Audace si impose di misura.



Audace Bombers vanta un ottimo record stagionale e ha in Giorgio Gandolfi la bocca da fuoco principe (310 punti). L’ala Pietro Albertazzi (245) a alla Tigers Arena fece molto male ai biancoverdi, come Buriani (307).

I Tigers sono 19-5 e dispongono del marcatore principe della D, il capitano Giacomo Zannoni (624 punti), oltre all’esperto lungo Polverelli (383) e all’imprevedibile guardia Andrea Buo. Le Tigri saranno prive di Mazzotti (squalificato) e di Campidelli (indisponibile).



“E' lo scontro al vertice ed un vero e proprio spartiacque, la classifica è molto corta e in questo momento i playoff non sono affatto certi, pertanto dovremo presentarci molto determinati e grintosi, la posta in palio è alta e servirà una Prestazione con la P maiuscola. – attacca il coach dei Tigers, Michele Amadori – Non potremo contare sul play Mazzotti, squalificato, e questo sulla carta ci potrebbe penalizzare vista l’importanza della partita e vista la sua grande esperienza di gioco, ma questo ci deve fare unire maggiormente e ci deve spingere a dare tutti qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista difensivo”.



Al posto di “Mazzo” partirà in quintetto Federico Guiducci, un classe 2000 “che durante l’anno ha sempre dimostrato il suo valore e, a mio avviso, ha fatto passi da gigante dal punto di vista delle letture di gioco e della gestione dei ritmi. – prosegue lo skipper biancoverde - A dargli manforte ci sarà Simone Buo, molto giovane ma tanto furbo e spigliato”.



Che gara sarà, coach?

“Sarà una partita parecchio intensa e fisica, siamo due squadre molto offensive e quindi mi aspetto ritmi alti e tanti possessi. All’andata in casa abbiamo perso sul finale con una tripla da 8 metri, dopo essere stati +20 al 30esimo, subendo un parziale di 31-8 nell’ultimo quarto. Abbiamo tanta voglia di riscatto, è una sconfitta che ha pesato tanto, così come l’ultima contro Vignola, dovremo mostrare grande carattere per strappare il foglio rosa”.