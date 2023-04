Basket C Silver, Titans: un successo contro l'Umbertide e sarà C Unica

Sport

Repubblica San Marino

| 16:05 - 14 Aprile 2023

Quattro giornate al termine, per alcuni tre. Il campionato dispari da 15 squadre vede i Titans ospitare sabato il fanalino di coda Umbertide. Attenzione, si giocherà ad Acquaviva, con palla a due sempre alzata alle 18.



La situazione di classifica vede l’EA Titano vicinissima a conquistare la promozione in C Unica, che va alle prime sei squadre. Con una vittoria con Umbertide, i biancazzurri salirebbero a 34, la quota più alta raggiungibile dall’attuale settima, Perugia. In caso di arrivo alla pari con gli umbri, i Titans si farebbero preferire in virtù del miglior quoziente canestri. Anche in tutti gli altri casi di arrivo a quattro o a tre squadre a 34, Macina e compagni sarebbero sempre in vantaggio. In sintesi, una vittoria vorrebbe dire C Unica.



Coach Rossini, che clima si respira?

“Vogliamo giocare al massimo questa partita e vogliamo vincere. È chiaro che, se si guarda alla classifica e al fatto che loro sono ultimi, qualcuno potrebbe pensare a rilassamenti, ma lo escludo. È una gara da prendere con le molle e lo sappiamo. Vorrei che finissimo queste ultime partite al massimo, non regalando niente a nessuno”



Come sta la squadra?

“Tutti bene e a disposizione, a parte naturalmente il lungodegente Dini. Vogliamo prepararci bene fino alla fine per questo match. In stagione abbiamo avuto un bel percorso, sono pochi i momenti che lasciano l’amaro in bocca, le sconfitte da evitare. Forse solo quelle con Perugia e Porto San Giorgio all’andata. Per il resto direi che ci sta tutto. Ora pensiamo a Umbertide”