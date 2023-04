'Ritirate la raccolta firme': cadono le accuse di violenza privata per ex sindaca

Cronaca

Montefiore Conca

15:31 - 14 Aprile 2023

Vallì Cipriani, ex sindaca di Montefiore Conca.





Sentenza di non luogo a procedere per l'ex sindaca di Montefiore Conca Vallì Cipriani e l'ex vice sindaco Gianni Martelli, indagati per violenza privata aggravata in concorso, per fatti risalenti all'estate 2015, denunciati da un esposto presentato in Procura. La vicenda ha origine da una raccolta firme, rivolta alla direzione di Poste Italiane e indetta da un gruppo di cittadini per salvare l'ufficio postale del paese. Secondo quanto riportato nell'esposto, dagli amministratori sarebbe partito l'ordine, alle titolari del bar in cui era possibile firmare la petizione, di restituirne i fogli ai promotori e di interrompere l'attività. Ordine ribadito anche al telefono dalla Cipriani.



In base alla riforma Cartabia, all'esposto doveva seguire querela di parte: è stato assegnato un termine per l'integrazione, ma nessuno si è fatto avanti. L'accusa di violenza privata è così caduta, senza il processo, con una sentenza di non luogo a procedere. Vallì Cipriani e Gianni Martelli erano assistiti dagli avvocati Moreno Maresi e Umberto De Gregorio.