Fondi Pnrr: per numero di abitanti, Montecopiolo è in vetta per contributi ricevuti

| 15:17 - 14 Aprile 2023

Montecopiolo.





In Provincia di Rimini sono arrivati più di 311 milioni di fondi Pnrr. A fare un riepilogo, citando i dati del governo, è l'ex presidente della Provincia e sindaco di Gemmano Riziero Santi. L'ente provinciale ha incassato circa 9 milioni e 393.000 euro, mentre il Comune di Rimini si è visto assegnare circa 179 milioni. In Alta Valmarecchia Novafeltria ha beneficiato di 6 milioni e 730mila euro. Per Riccione e Santarcangelo rispettivamente 21 milioni e oltre 27 milioni.



Considerando il numero di abitanti, in proporzione il Comune che ha beneficiato di più fondi è Montecopiolo: 1 milione e 490 euro, 1452 euro ad abitante. In Alta Valmarecchia Casteldelci si è visto assegnare 1245 euro per abitante, Talamello 1045: Casteldelci fa meglio di Rimini con 1202 euro per abitante.