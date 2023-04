Softball, serie B: le Piranhas Valmarecchia pronte al debutto in campionato

Sport

Verucchio

| 15:17 - 14 Aprile 2023

Softball - Piranhas Valmarecchia 2023.

Sabato 15 aprile alle ore 15:00, presso il campo comunale di softball di Villa Verucchio (Parco Marecchia) play ball per la formazione seniores delle Piranhas Valmarecchia contro l' Anzio in un campionato che le porterà a viaggiare al Centro Italia. Le Piranhas sono state infatti inserite nel girone D del campionato di serie B di Softball insieme alle formazioni di Anzio, Chieti e Grosseto, la Fiorentina e il Cali Roma Girls.



Diverse sono le novità in casa Piranhas, a cominciare dallo staff tecnico completamente rinnovato. Manager sarà Marco Tontini, un gradito ritorno in casa Valmarecchia, coach Giuseppe Mancini, preparatore atletico Maximilian Rossi, dirigente accompagnatore Renzo Mini.



Inoltre, è stato sottoscritto inoltre un accordo di collaborazione con il Forlì per atlete tra i 15 e 21 anni per gettare le basi per un ringiovanimento della rosa. Saranno, al momento, cinque le atlete del Forlì che completeranno il roster della Valmarecchia. Altra novità, importante per una piccola società come la Valmarecchia, l'arrivo di uno main sponsor I.G.S. (Italian Global Service) - iltecnico2424 e la sponsorizzazione da parte dell'associazione Soroptimist - Club di Rimini che ha voluto "sposare" la causa delle donne nello sport.



Tra le altre ditte che permettono l'attività delle ragazze della Valmarecchia: A.C.S di Tonini Eros, 2 Riccioli Verdi di Greco Stefano, Valdinoci Luca, Gbc Funghi delle Terre di Romagna, Bond s.r.l., Mearini Matteo Fabbri davide & co.