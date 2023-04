Coriano: in dieci anni debito sceso di 12 milioni, a bilancio avanzo di oltre un milione

Attualità

Coriano

15:07 - 14 Aprile 2023

Gianluca Ugolini.



L'amministrazione comunale di Coriano rende noti i dati dell'esercizio finanziario 2022, approvato dalla giunta comunale, sottolineando "la gestione finanziaria oculata e attenta". L'avanzo è di 1 milione e 287.000 euro, il fondo cassa supera gli 8 milioni di euro. Il debito per mutui è sceso in dieci anni da 18 a 6,5 milioni. “Il processo di consolidamento dei conti avviato negli anni scorsi oggi è un dato acclarato e i numeri parlano chiaro. Senza aumentare le tasse a carico dei cittadini nonostante l’impennata dei prezzi a partire dal caro energia, che ha coinvolto il pubblico come il privato, siamo in grado di mantenere stabilmente i conti in ordine, destinare risorse per gli investimenti, garantire sempre servizi di qualità e di riqualificazione", commenta con soddisfazione il sindaco Gianluca Ugolini.

"Porteremo il rendiconto in Consiglio Comunale - prosegue il sindaco - per impiegare in tempi brevi le risorse di avanzo legate agli investimenti. I buoni risultati conseguiti in questo esercizio verranno messi a frutto per lo sviluppo di tutto il territorio. In particolare le risorse provenienti dall’avanzo libero verranno destinate per interventi di efficientamento energetico e straordinaria manutenzione del teatro CorTe, i cimiteri, le scuole, la biblioteca comunale e per l’impianto sportivo tennis di via Piane”.

Per le strutture sportive, parallelamente ad interventi di progettazione in corso, l’amministrazione comunale sta regolarizzando alcune posizioni relative agli impianti sportivi al fine di procedere all'ampliamento e al potenziamento degli stessi.