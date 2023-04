Una storia inclusiva di bimbi con sindrome di Down: donate al Comune le copie di 'Lea va a scuola'

Attualità

Rimini

| 14:43 - 14 Aprile 2023

Al centro la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini.





Una storia di inclusione di bimbe e bimbi con sindrome di Down da leggere insieme, portare nelle famiglie e custodire nelle biblioteche scolastiche. L'associazione "Crescere insieme", rappresentata dalla presidente Sabrina Gorini e da Riccardo Bianchi, ha consegnato alla vicesindaca di Rimini Chiara Bellini delle copie del libro “Lea va a scuola”. Bianchi è anche nel consiglio direttivo di CoordDown, coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di down. E proprio CoorDown propone una campagna di comunicazione che avrà quest'anno a tema l'inclusione. In occasione del lancio della nuova campagna di comunicazione, l’associazione riminese Crescere Insieme ha voluto regalare all’amministrazione comunale alcune copie del libro "Lea va a scuola", realizzato da CoorDown in occasione della campagna "Lea goes to school", un progetto sviluppato nei corsi degli ultimi anni. Il libro sarà a disposizione delle biblioteche delle scuole per l’infanzia del Comune di Rimini.