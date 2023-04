Calcio RSM, il San Giovanni cerca l’impresa sul filo di lana

Sport

| 14:41 - 14 Aprile 2023

Gli ultimi 180 minuti per sognare di agganciare i playoff sul filo di lana, due partite contro due squadre in ottimo momento di forma ma dalle posizioni cristallizzate: prima, domani sabato 15 aprile alle 15, la Virtus che con i suoi 51 punti ha la garanzia del quinto posto e la quasi impossibilità di salire al quarto. Poi sarà la volta di quella Libertas che a quota 43 non può essere più raggiunta dall’ottava, né agguantare la stessa Virtus, ed è quindi già settima matematica. I rossoneri di mister Marco Tognacci vogliono giocarsela fino alla fine e quasi tutto passerà dalla prima delle due sfide. Il morale è quello giusto dopo il pareggio con La Fiorita e il tecnico spinge i suoi a crederci.



Mister Tognacci, negli ultimi 180 minuti si rispolvera la calcolatrice ma sono i primi 90 quelli decisivi. Come ci arriva la squadra?

“Direi bene, dopo un bel punto ottenendo contro La Fiorita, anche soffrendo. Peccato invece per la partita con il Domagnano che era i lo spartiacque e non abbiamo affrontato al meglio a livello mentale dopo aver fatto bene quella con il Tre Penne. Ci siamo chiariti e abbiamo reagito subito, ma le partite purtroppo sono sempre meno e gli scontri diretti contano di più, sono quelli da non sbagliare”.



Che partita si aspetta? I due avversari che mancano non hanno praticamente più obiettivi e possono pensare ai playoff.

“Sono squadre che si stanno preparando per la fase a eliminazione diretta, ma hanno tanti ragazzi che magari hanno giocato un po’ meno e vogliono mettersi in mostra. Non ci aspettiamo certo sconti, anzi, anche l’altra sera hanno fatto belle gare e gol. E’ giusto così e sta a noi far valere le nostre motivazioni in più”.



Avete fatti i vostri conti guardando le altre sfide o meglio non pensarci?

“Non bisogna fare calcoli, ma punti: con sei si sarà dentro di sicuro, con quattro forse ma bisogna vedere, con tre è quasi impossibile visti scontri diretti e differenze reti ma per scaramanzia non abbiamo guardato bene tutte le combinazioni. Tutto è nelle nostre mani, dobbiamo solo vincere a partire dalla sfida con la Virtus”.