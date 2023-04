Cattolica, stop auto sul nuovo lungomare d'estate e nelle ore serali: via libera alla Ztl

Attualità

Cattolica

| 14:21 - 14 Aprile 2023

La sindaca durante l'incontro.





Da sabato 27 maggio, per tutta la stagione estiva, il nuovo lungomare Rasi Spinelli di Cattolica diventa zona a traffico limitato, solamente nelle ore serali a partire dalle 20, per permettere ai cittadini e ai turisti di fruire degli spazi in libertà e alle attività economiche, nel rispetto delle normative, di poter posizionare su suolo pubblico sedie e tavolini. Dovranno però sgomberare gli arredi ogni volta entro la mezzanotte e ogni richiesta degli esercenti dovrà ricevere il via libera della giunta comunale. Per il carico e scarico delle merci rimarranno disponibili due fasce d'orario: dalle 6 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30.



L'amministrazione comunale cattolichina, in una nota, evidenzia la piena sintonia con i rappresentanti delle categorie economiche, come emerso dall'incontro di ieri (giovedì 13 aprile) al Palazzo del Turismo. La sindaca Franca Foronchi parla di "comunanza di intenti" e sottolinea che la Ztl serale valorizzerà gli assi turistici della città. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi evidenzia che la richiesta di pedonalizzare la strada parte da diversi imprenditori. Gli spazi di suolo pubblico saranno concessi "nel pieno rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, genitori con passeggini ed evitando situazione di fila pedonale".



Obiettivo dell'amministrazione comunale cattolichina è ridurre anche il passaggio e la sosta degli autobus. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro tra i rappresentanti di Palazzo Mancini, gli albergatori del lungomare ed i gestori delle aree di parcheggio di Cattolica. "Insieme si cercherà di trovare una proposta per incentivare l’utilizzo delle navette ed evitare l’accesso diretto al Rasi-Spinelli per i bus dei turisti", evidenziano da Palazzo Mancini.



ric. gia.