Baseball, un nuovo sostenitore per il San Marino

Sport

Rimini

| 14:21 - 14 Aprile 2023

Alla vigilia dell’inizio del campionato, il parco sostenitori del San Marino Baseball si arricchisce di un prestigioso ritorno.

Si tratta del Laboratorio Chimico Sammarinese (allora con il marchio Vape), che nel lontano 1987 per diversi anni sostenne la giovane squadra del Titano in Serie A.

Fu un’annata storica per il batti e corri sammarinese, con giocatori come Bindi (proprio lui, Doriano), Stimac, Spadoni, i giovani Pietro Lonfernini, Marco Zafferani e Mauro Beccari per citarne alcuni.

Ora, in questo 2023 che per il San Marino Baseball vuol dire puntare sempre al massimo, ecco di nuovo la collaborazione con un’azienda storica sammarinese, che conta oltre 150 dipendenti e che, ancora una volta, non fa mancare il suo sostegno aalla disciplina del baseball.