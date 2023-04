Calcio RSM, continua la lotta-scudetto. Domagnano-Faetano è decisivo in chiave playoff

Sport

14 Aprile 2023





A 180 minuti dalla fine, il Campionato Sammarinese BKN301 si appresta a vivere gli ultimi decisivi momenti di una stagione incerta sino all’ultimo. Si parte naturalmente dalla lotta-scudetto tra Tre Penne e Cosmos che a colpi di vittorie e gol sono separate in vetta da solo una lunghezza. Davanti c’è la squadra di Stefano Ceci che domani sarà di scena a Montecchio alle 15:00 contro il Pennarossa. All’andata fu 4-1 per i Biancazzurri, che in questo 2023 non hanno mai perso una partita. Discorso invece diverso per i Biancorossi che hanno confezionato un solo successo nelle ultime cinque. In chiave playoff però non tutto è perduto per la squadra di Chiesanuova, attualmente all’undicesimo posto che vale l’accesso alla post-season.



Dietro al Tre Penne come detto c’è il Cosmos di Nicola Berardi che giocherà in contemporanea – e lo farà anche all’ultima giornata, con data e campo ancora da definire– contro la Folgore (Acquaviva, ore 15:00). Forte delle statistiche – miglior difesa e attacco, con Prandelli giunto a quota 20 reti e sempre più capocannoniere – i Gialloverdi faranno di tutto per centrare l’ennesima vittoria aspettando notizie dal campo dei rivali. La Folgore di Omar Lepri dal canto suo è ormai certa di accedere ai playoff e attualmente rileva la settima posizione. La compagine di Falciano dovrà però guardarsi le spalle dal Domagnano, dietro di due lunghezze. I Giallorossi affrontano domenica (Montecchio, ore 15:00) il Faetano in uno scontro che può essere decisivo in chiave playoff. I Lupi, dopo aver osservato il turno di riposo in settimana, hanno nel mirino la Folgore mentre il Faetano cerca disperatamente punti per rientrare in zona post-season. Dopo aver dilapidato due reti di vantaggio contro la Virtus, la squadra gialloblu è attualmente al tredicesimo posto e dunque fuori. Con una vittoria aggancerebbe proprio il Pennarossa al prezioso 11° posto, col vantaggio poi negli scontri diretti.

In cerca di altri punti decisivi è il San Giovanni, che dopo il pari ottenuto con la Fiorita nell’infrasettimanale, sarà di scena domani con la Virtus (Fiorentino, ore 15:00). I Rossoneri sono dietro di due lunghezze rispetto al Pennarossa ma non vincono dal 7 marzo. Di fronte ci saranno i Neroverdi, praticamente certi di chiudere la stagione al quinto posto e con un pensiero alla finale di Coppa Titano BKN301 che li vedrà opposti al Tre Penne.

In piena lotta playoff c’è anche il Murata, che dopo aver vinto lo scontro diretto di martedì scorso con il Fiorentino se la vedrà domani con una Libertas in grande forma ma ormai sicura del sesto posto. I Bianconeri con un successo invece potrebbero scavalcare la Juvenes-Dogana (a riposo) e insidiare anche il settimo posto della Folgore.

Si preannuncia una bella sfida anche quella tra La Fiorita e Tre Fiori, due squadre che hanno dovuto forzatamente rinunciare alla lotta scudetto a beneficio di Tre Penne e Cosmos. La compagine di Manfredini, da campione in carica, sa già di essere tagliata fuori perché dovrà riposare all’ultima; discorso simile anche per la compagine di Andy Selva, attualmente al quarto posto e a -6 dalla vetta: seppur la matematica non escluda ancora la squadra di Fiorentino, le possibilità che essa possa scalzare le due formazioni pienamente in corsa per il titolo sono molto vicine allo zero. La sfida tutta gialloblù, che potrebbe anche riproporsi ai playoff, è in programma ad Acquaviva domenica alle 15:00.

Chiude la 29° giornata la gara tra Fiorentino e Cailungo, in campo domenica al Federico Crescentini di Fiorentino alle 15:00. I Rossoverdi di Protti sono ormai fuori dai giochi e occupano l’ultima piazza; i Rossoblu invece devono assolutamente vincere per sperare ancora di entrare nella post-season, attualmente distante cinque punti.