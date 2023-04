Titano protagonista su Rai 2: il territorio ed i sapori della Repubblica in televisione

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:17 - 14 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Sabato 15 aprile andrà in onda su Rai2 la puntata dedicata alla Repubblica di San Marino di “Bellissima Italia – a caccia di sapori”, il programma di viaggio e turismo di Rai2, condotto da Fabrizio Rocca. Un viaggio per raccontare il fascino unico del territorio e le eccellenze gastronomiche locali, un patrimonio da difendere e da promuovere attraverso i prodotti, i gusti e le lavorazioni enogastronomiche innovative e tradizionali.



La puntata dedicata a San Marino porterà il conduttore a visitare le location più iconiche della Repubblica di San Marino, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e alla scoperta di alcune ricette della tradizione a base di cacciagione e con l’utilizzo dell’antico grano Frassineto, elaborate dai sapienti chef sammarinesi e accompagnate nella degustazione dai prestigiosi vini della Cantina San Marino.



La puntata è stata realizzata da EGE Produzioni e andrà in onda su Rai2 sabato 15 aprile a partire dalle ore 15:45; inoltre sarà disponibile on demand su Raiplay subito dopo la messa in onda.



Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.