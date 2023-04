Salvataggio sulle spiagge, operatori balneari all'attacco: 'Comuni malati di protagonismo'

Attualità

Rimini

| 14:09 - 14 Aprile 2023





di Riccardo Giannini



I termini temporali del servizio di salvataggio sulle spiagge continuano a far discutere. L'ordinanza della regione Emilia Romagna fissa il limite alla seconda domenica di settembre (per il 2023 ricadrebbe il 10 settembre), mentre l'associazione marinai di salvataggio da tempo invoca un prolungamento del servizio per tutto il mese. Ora la tensione scoppia tra i Comuni della Riviera, che hanno congiuntamente optato per un prolungamento fino al 17 settembre, e alcune associazioni di categoria. Il consorzio Operatori Balneari di Rimini, la cooperativa operatori di spiaggia di Rimini, il consorzio Marina Saracena e la società cooperativa Nuova Romagna Balneare hanno disertato il tavolo convocato dall'amministrazione comunale Rimini nella giornata di ieri (giovedì 13 aprile) per la presentazione dell'ordinanza balneare.



I presidenti delle quattro associazioni di categoria (Fabrizio Pagliarani, Mauro Vanni, Gianluca Grossi e Riccardo Ripa) motivano la scelta ritenendo inutile "partecipare a un tavolo di concertazione dove le decisioni erano già state prese in modo unilaterale". Gli operatori balneari in sostanza ritenevano e ritengono più opportuno prendere una decisione nel cuore dell'estate, verificando anche l'andamento della stagione. Con l'assessore Corsini, spiegano in una nota, c'era già l'accordo per una riunione convocata nel cuore dell'estate, il 18 luglio, per prendere una decisione: "Ma il protagonismo di alcuni Comuni ha vanificato il percorso".



"Avere una settimana di servizio di salvamento in più - chiosano nella nota - ha senso se si promuovono eventi, se alberghi, attività commerciali e pubblici esercizi rimangono aperti, altrimenti diventa solo uno spot per la frenesia di apparire".