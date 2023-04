Strada Marecchiese, procedono le asfaltature. A fine aprile all'incrocio con San Martino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:53 - 14 Aprile 2023



In Alta Valmarecchia in queste ore stanno procedendo gli interventi di riasfaltatura della strada Marecchiese. Dopo i cantieri notturni aperti nel centro abitato di Novafeltria, i lavori si sono spostati prima a Secchiano e poi a Ponte Santa Maria Maddalena, nel tratto dopo il ponte, che ricade nel comune di San Leo. L'intervento si svolge nelle ore diurne e questo ha provocato forti criticità alla circolazione stradale, con code e ritardi accumulati di 15-20 minuti per i mezzi che viaggiavano sulla Marecchiese in direzione Rimini.



Dal 26 aprile le asfaltature, in orario notturno, riguarderanno la zona della Marecchiese all'incrocio con via Trasversale Marecchia, in direzione località San Martino dei Mulini, e zone limitrofe, come comunica l'amministrazione comunale di Santarcangelo in una nota. In particolare da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile, da martedì 2 a venerdì 5 maggio, dalle 21 alle 6 l'incrocio sarà chiuso al traffico, quindi i mezzi che dovranno spostarsi tra Santarcangelo e le frazioni dovranno passare dalle vie Savina e Casale-Sant'Ermete.



Nei prossimi giorni, comunica sempre l'amministrazione comunale clementina, saranno effettuati dei tagli d'erba nei cigli stradali sulla via Emilia, con possibili sensi unici alternati.



ric. gia.