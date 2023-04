Rimini, il canile organizza una speciale passeggiata a quattro zampe

Attualità

Rimini

| 13:22 - 14 Aprile 2023

Fontana dei quattro cavalli.



"Passeggiata a 4 zampe": è questo il titolo nella nuova iniziativa organizzata dal Canile comunale Stefano Cerni, in collaborazione con Be Kind Rimini, in programma domenica 16 aprile, alle ore 16.30, con ritrovo presso la Fontana dei quattro cavalli di Marina Centro. Una passeggiata, come si intuisce dal titolo, in compagnia dei diversi "ospiti pelosi" della struttura di San Salvatore, per permettere alle cittadine e ai cittadini di conoscerli e di avere informazioni sulle loro storie di vita e sui percorsi di adozione. Per l’occasione, infatti, gli operatori e istruttori cinofili del canile di Rimini saranno a disposizione dei partecipanti per fornire loro maggiori dettagli sul passato degli amici a quattro zampe e sulle numerose attività svolte quotidianamente all’interno del Cerni. Sarà presente, per l'amministrazione comunale di Rimini, l'assessore Francesca Mattei.