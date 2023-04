Autogrill e San Patrignano: nuova collaborazione per la piadina "Romagnola

Attualità

Rimini

| 12:16 - 14 Aprile 2023

La presentazione della nuova piadina "La Romagnola" in vendita nei punti vendita Autogrill.

Autogrill e la Comunità San Patrignano hanno annunciato una nuova collaborazione volta a promuovere programmi di riabilitazione che mettono in luce il lavoro e la socializzazione nel processo di recupero dalle dipendenze. Come parte della collaborazione, Autogrill rilancerà sul mercato una ricetta Autogrill alla cui realizzazione hanno contribuito i giovani di San Patrignano, al fine di promuovere l'apprendimento di mestieri artigianali e l'acquisizione di abilità personali. La piadina "Romagnola", prodotta dai giovani della Comunità nel caseificio di San Patrignano, sarà distribuita nei punti vendita Autogrill dell'area adriatica. La collaborazione è vista come un esempio positivo di inclusione e crescita, che genera benessere per la società e l'ambiente.