Rimini, a passeggio per la città: tutte le visite guidate del weekend

| 12:15 - 14 Aprile 2023

Il terzo fine settimana di aprile rinnova le proposte per chi desidera passeggiare in città imparando o scoprendo qualcosa di mai visto.



Un’occasione per scoprire i luoghi della cultura e dell’arte riminese è offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che propone delle visite gratuite alla Galleria Buonadrata, dove si possono ammirare opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri, che fino ad ora non erano mai state esposte al pubblico. Il martedì alle ore 17.30 (su prenotazione) si può visitare la Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore della Galleria.



VisitRimini propone un tour speciale dedicato alla Urban art, un itinerario guidato, partendo dal borgo San Giuliano, dove le variopinte casette mostrano tracce indelebili del passato nei murales che ritraggono personaggi legati alle origini rurali e marittime del borgo, personalità del mondo del cinema, primo fra tutti Fellini e i suoi personaggi. Il tour si svolge la domenica mattina e si conclude al Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.



Da non perdere, il sabato pomeriggio, è il Fellini Bike tour per andare alla scoperta della Rimini che ha ispirato Fellini, in sella a una bicicletta. Insieme si passeranno in rassegna i luoghi dell’infanzia e quelli più amati da Fellini. Il tour in bici ha una durata di un'ora e mezza e al termine si avrà tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.



Prosegue l’appuntamento del sabato pomeriggio dedicato alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.



Ecco il dettaglio delle visite guidate del weekend



Tutti i sabati di aprile e maggio 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Rimini Bike Tour

A cura di Visit Rimini

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: nel pomeriggio Ingresso a pagamento Info: 0541 51441





domenica 16 aprile 2023

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 – Rimini

Speciale Urban Art

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

Un city tour dedicato all'arte di strada con la magia dei colori della primavera.

"Una visione, un ricordo, può materializzarsi nello spazio circoscritto di una pagina, di una parete?". È ciò che si scoprirà attraverso questo itinerario guidato, partendo dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo (e.g. Federico Fellini,) piccole e grandi «macchiette» che da tempo dialogano con il presente. Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441





18, 21 aprile 2023

Palazzo Buonadrata, c.so d'Augusto, 62 - Rimini centro storico

Visite alla Galleria Buonadrata

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini propone delle visite alla Galleria Buonadrata che si svolgeranno al Palazzo Buonadrata di Rimini nel mese di aprile. Sono in mostra opere d’arte di grande valore storico ed artistico, provenienti da diverse parti del mondo.

Ogni martedì alle ore 17.30, sarà possibile partecipare ad una visita alla Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore della Galleria Buonadrata, senza l’accompagnamento di una guida. Inoltre, venerdì 21 aprile, dalle ore 18 alle ore 19, è possibile visitare la Galleria Buonadrata insieme al Prof. Giovanardi, attraverso un percorso emozionante e coinvolgente, mostrando le opere d’arte più significative e spiegando le storie che si celano dietro ognuna di esse. Prenotazioni qui.

Orario: ogni martedì alle ore 17.30; venerdì 21 aprile alle ore 18

Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 351611



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com