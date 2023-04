La Pasqua della Polizia Locale di Bellaria tra controlli ed assistenza ai turisti

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:11 - 14 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Weekend di Pasqua di lavoro per la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina. Nel corso delle festività gli agenti hanno intensificato i controlli grazie al lavoro di tutto il personale disponibile. Non solo attenzione alla viabilità, ma anche assistenza ai numerosi turisti presenti per la Pasqua.



Diverse persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno anche ritrovato una persona anziana in stato confusionale, che si era allontanata dalla struttura dove era ricoverata. La signora è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. Ritrovato anche un cellulare smarrito per il quale una donna aveva anche lanciato un appello sui social. Il telefonino era infatti usato dal figlio come ausilio pedagogico.



"L’attenzione del Comando della Polizia Locale" si legge nella nota "rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di garantire la massima vicinanza soprattutto al cittadino nel periodo che ci avvicina alla bella stagione, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative vigenti."