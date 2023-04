Critiche al Sindaco di Coriano per mancanza di investimenti nell'impiantistica sportiva

Attualità

| 12:05 - 14 Aprile 2023

"Coriano Futura" ha diffuso un comunicato in cui critica l'amministrazione comunale per le promesse non mantenute riguardo all'impiantistica sportiva. Secondo il gruppo, i proclami dell'amministrazione sulla realizzazione di nuove strutture sportive sono rimasti solo annunci, senza una vera progettualità di lungo termine. Nel frattempo - spiegano nella nota -gli impianti sportivi del territorio corianese versano in condizioni pietose e molte società sportive hanno difficoltà ad operare. A differenza del Comune di Coriano, altri comuni limitrofi sono stati capaci di intercettare risorse, finanziamenti e bandi per la sistemazione di palestre, palazzetti, campi e piscine. Il comunicato di "Coriano Futura" esprime anche preoccupazione per la gestione del PalaSic, dove si sta preparando l'arrivo di una società sportiva di pattinaggio, in quanto la struttura versa in cattive condizioni e ci sono dubbi sulla manutenzione del parquet necessario per il pattinaggio. Il gruppo "Coriano Futura" invita l'amministrazione comunale ad avere una visione strategica degli obiettivi da perseguire, a investire nella riqualificazione o realizzazione di nuove strutture e a tenere a cuore le realtà sportive corianesi, sostenute dal lavoro prezioso e incessante di tanti volontari.