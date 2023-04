A Riccione Paese un weekend protagonista il cassone con le rosole

Eventi

Riccione

| 11:32 - 14 Aprile 2023

Riccione Paese porta in tavola una specialità tipica della tradizione romagnola, il cassone con le rosole. Da domani a domenica va in scena Io, tu e… le rosole: nelle suggestive casine lungo le piazze e le vie del Paese i visitatori potranno scoprire i sapori e i profumi del passato, le prelibatezze della tradizione e conoscere la cultura del cibo povero del territorio locale, da consumare sul posto o da asporto: quest’anno, tra gli operatori enogastronomici, ci sarà anche la Parrocchia San Martino (invitata dal Comitato Riccione Paese organizzatore dell’evento con il Patrocinio del Comune di Riccione) che utilizzerà il ricavato dalle vendite per ricostruire la tensostruttura della chiesa di San Martino, pesantemente danneggiata dalla grandinata eccezionale dello scorso agosto (per prenotazioni cell. 349 2262828).



In Corso Fratelli Cervi torna il tradizionale mercatino dei sapori (dalle 10 alle 22), mentre piazzetta Parri e piazza Matteotti ospiteranno l’animazione musicale. I negozi resteranno aperti, mentre nei bar e nei locali della zona si serviranno dolci merende, drink e aperitivi.





Dal folklore romagnolo agli stornelli romani



Domani, dalle 17,30 alle 21, il trio itinerante Bianch’ottoni Microband allieterà la passeggiata su Corso Fratelli Cervi, ravvivando l’atmosfera con un repertorio che spazia nei diversi generi musicali, dal folklore romagnolo agli stornelli romani, dalla musica napoletana e siciliana alle celebri canzoni italiane e ai classici internazionali. All’angolo con viale Diaz, dalle ore 16 alle 18, l’esibizione di danza e intrattenimento del gruppo S.Ballo della cooperativa Cuore 21 animerà il pomeriggio per il divertimento di grandi e bambini. Cuore 21 partecipa alla fiera delle rosole anche con il mercatino solidale.





Appuntamento con Ludobus giochi di una volta



Domenica, dalle 15 in piazza Matteotti, l’appuntamento con Ludobus giochi di una volta propone i giochi in legno del passato che hanno entusiasmato nonni e genitori e che tornano per la festa delle rosole a conquistare la fantasia dei più giovani tra rompicapo, puzzle, incastri e giochi di abilità. Dalle 16, la melodia della chitarra di Martin Navello racconterà, in parole e musica, storie di vite, immagini e sogni, in un viaggio musicale verso terre lontane, alternato a brani di cantautori italiani e classici stranieri. Il pomeriggio di piazzetta Parri (dalle 16 alle 20) è scandito da note musicali che evocano ricordi ed emozioni: l’animazione segue il ritmo della disco music ballata da intere generazioni e delle canzoni più celebri che hanno fatto la storia, selezionate e mixate A tutto volume!!! da Luigi Del Bianco e da Christian Vox che coinvolge il pubblico, anche quello più piccolo, invitandolo a cimentarsi nel canto e nel ballo dei successi più gettonati e delle hit del momento.



Io, tu e… le rosole è l’appuntamento con la tradizione nel cuore dell’antico borgo di Riccione, il 15 e il 16 aprile, dalle ore 10 alle 22. Informazioni: Iat 0541 426050.