Rimini, alle Befane torna Be Asta: tantissimi premi per i possessori della card

Attualità

Rimini

| 11:15 - 14 Aprile 2023

Uno scatto dal primo appuntamento del 4 febbraio.

È uno dei grandi 'classici' de Le Befane Shopping Centre, fra gli eventi più attesi dal pubblico del Centro commerciale riminese.



Sabato 15 aprile 2023 (alle 11.00, alle 15.30, alle 18.00) secondo appuntamento 2023 con la sesta edizione di Be Asta, l'appassionante l'iniziativa promossa da Le Befane Shopping Centre riservata ai titolari della Be-Fan Card che hanno accumulato sulla propria carta un minimo di 100 punti, pronti a sfidarsi per contendersi i premi battuti all'incanto con i punti accumulati sulla propria fidelity card.





Come si partecipa? Alle prime 100 persone che scaricano il coupon di pre-iscrizione dal totem, da presentare all’ingresso dell’area riservata all’asta, saranno accreditati 100 punti e saranno riservati i posti a sedere. Tutti i possessori di Be-Fan Card possono comunque partecipare alla Be Asta accreditandosi al momento dell'arrivo in piazza Zara.



Come si gioca? Ad ogni turno il battitore offrirà ai presenti ciascun premio in palio, con la base d’asta indicata; si aggiudica il premio chi, alzando la paletta entro la terza battuta, offre più punti. È possibile partecipare a tutti i turni, ma non aggiudicarsi più di 1 premio per turno. I prodotti non assegnati in una sessione d’asta sono rimessi in palio nell’ultima sessione e potranno essere assegnati a tutti i clienti partecipanti, compresi coloro che si sono già aggiudicati altri prodotti.



I premi. Nelle tre aste, complessivamente, saranno messi in palio tantissimi premi tra cui: borse, trolley, gioielli, LEGO, smartphone, TV, biancheria per la casa, abbigliamento e le immancabili Gift Card da 20, 50, 100 Euro, oltre ad una Gift Card Speciale da 250 Euro. Valore montepremi della giornata 3.500 Euro.



Non solo: una Gift Card Le Befane da 50 Euro verrà estratta al termine di ogni turno d’asta e potrà essere assegnata solo se il cliente estratto non si sarà aggiudicato nessun premio durante l’asta. Un motivo in più per partecipare e divertirsi!



E chi non ha potuto partecipare a questa Be Asta? Nessun problema: ultimo appuntamento 2023 con Be Asta sarà sabato 2 dicembre. Save the date!



Regolamento completo su www.lebefane.it