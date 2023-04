Riparte il Baseball, Mediolanum New Rimini è pronta al debutto

Sport

Rimini

| 10:54 - 14 Aprile 2023

New Rimini Baseball.

Ripartono i campionati nazionali di baseball e Mediolanum New Rimini debutterà domani, sabato 15 aprile, allo stadio comunale di via Monaco nel campionato di Serie B, girone C.







La prima doppia sfida, gara1 alle 15.00 e gara2 alle 20.00, sarà un derby coi cugini di Rimini 86, matricola del campionato.



Nel girone C sono state inserite anche le squadre di Fano, Torre Pedrera, Potenza Picena, Foggia, Cupramontana e Unione Picena 2.







Dopo le amichevoli di queste settimane, arriva quindi l'esordio per i ragazzi riminesi, quest'anno guidati dal manager Gilberto Zucconi.







"Abbiamo l'obiettivo di disputare un campionato di alta classifica – dice Zucconi - quindi serve partire subito bene, concentrati e determinati. Il gruppo sa bene che serve riscattare la stagione scorsa, che in ogni caso ha rappresentato un momento di crescita per le esperienze fatte in due anni di serie A. Ci siamo preparati con scrupolo e finalmente si comincia con le gare ufficiali".







Sotto il profilo più tecnico, Zucconi spiega: "Il roster è competitivo, sul monte di lancio siamo un po' corti ed è stato necessario un nuovo innesto, l'italo venezuelano Daniel Muzzarelli, che potrà essere schierato in gara2, mentre gara1 le squadre dovranno inserire solo giocatori italiani. Però abbiamo giovani in gamba che grazie alla collaborazione con Junior Rimini affiancheranno la serie B agli impegni nella under 18.







In gara1 sul monte di lancio partirà Francesco Ridolfi, in gara2 la pallina sarà in mano a Tommaso Aiello, con Daniel Muzzarelli a fungere da rilievo.







Nel tardo pomeriggio di domani, alle 19.00, appuntamento allo stadio comunale per sponsor, soci di New Rimini e appassionati. In programma un brindisi di inizio stagione e la presentazione della nuova stagione. Pochi minuti prima dell'inizio di gara2, primo lancio per Alessandra Cellucci, Wealth Advisor di Banca Mediolanum Ufficio dei Consulenti Rimini e main sponsor, che insieme ad Erba Vita e AON Advisory and Solutions, oltre ad altre numerose aziende del territorio, sostengono il club riminese.