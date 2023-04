Trentesima edizione del San Marino Revival, gara di auto storiche

Sport

Repubblica San Marino

| 10:31 - 14 Aprile 2023

Auto storica.

Al via l’edizione del trentennale del San Marino Revival, gara di regolarità per auto storiche, valida come quarta prova del Campionato Italiano Acisport della specialità, organizzata da Smro, sotto l’egida della Fams.



Il programma prevede per oggi, 14 Aprile, le verifiche tecnico sportive dalle 16 alle 21 presso la Multieventi Sport Domus di Serravalle, centro direzionale della manifestazione. Le verifiche proseguiranno il giorno seguente, sabato 15, dalle 7 alle 7.30, seguite dalla partenza della gara, prevista per le ore 9, sempre dalla Multieventi. Il percorso presenta una lunghezza di 180 km, su e giù per le strade della Repubblica, a scoprirne gli angoli più reconditi, con 65 controlli cronometrici al centesimo di secondo, fra cui uno inedito all’interno di un tunnel, a ricordare che fino alla seconda guerra mondiale era operativa una linea ferroviaria che collegava Rimini a San Marino, con varie gallerie.

Alle ore 10 passaggio e sosta nella scenografica Piazza della Libertà e sosta pranzo presso il Centro Vacanze San Marino. L’arrivo è previsto alle 16.30 in Piazza Bertoldi a Serravalle, con la disputa della spettacolare Power Stage.



Alla gara hanno aderito una cinquantina di specialisti della regolarità, fra cui alcuni dei protagonisti della serie tricolore, come Nicola Barcella, Andrea Malucelli, Mario Passanante, Angelo Accardo, Antonio Margiotta, Alberto Scapolo, Edoardo Bellini e Alberto Riboldi; presenti alcuni piloti locali come il meldolese Marco Bentivogli, Racing Team Le Fonti e i sammarinesi Valerio Scarano e Corrado Marzi team Smro.